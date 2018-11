Paquetà: "Kakà mi ha consigliato di mostrarmi deciso. L'Italia un sogno"

Fonte: Milannews.it

Lucas Paquetà ha parlato in conferenza stampa in Brasile. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono riconoscente al Flamengo per avermi formato come uomo e come calciatore, per avermi dato l’opportunità di inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. È cambiato tutto da quando sono entrato qui la prima volta, è un club che resterà per sempre nel mio cuore. Amerò sempre questi colori e questo club".

Sul trasferimento in Italia: “Lavoro, sacrificio, è un sogno che diventa realtà. Vivrò al meglio questo trasferimento, vedremo cosa accadrà. Magari piangerò a vedere i tifosi del Flamengo, è possibile".

Sui consigli dei brasiliani che hanno giocato in Italia: “Ho parlato con Juan, che mi ha detto splendide cose dell’Italia e anche con Kakà, mi ha dato qualche consiglio e mi ha spiegato un paio di cose. Mi ha detto di essere convinto e deciso, anche se sono una persona timida. Volerò in Italia nei prossimi giorni per gli ultimi dettagli. Ora voglio chiudere col Flamengo nella migliore maniera possibile”.

Sull'etichetta di promessa: "Sono sempre stato indicato come promessa, il futuro del calcio brasiliano. Il tempo passa e io miglioro, non ho paura. Ho sempre avuto al mio fianco la famiglia, mio padre, mia madre. mia moglie. C’è stato sacrificio e lavoro, non mi è mai stato regalato niente”.