Paquetà-Milan, Fox Sports: "Poteva valere di più. Kakà costò banane"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I colleghi di Fox Sports Brasil, nello specifico Leandro Quesada, commenta così la decisione della dirigenza del Flamengo di cedere Lucas Paquetà al Milan. Sesta partenza più redditizia per un club brasiliani, il numero 11 del Gavea è costato decisamente di più rispetto a Ricardo Kakà che i rossoneri presero "al prezzo di un casco di banane", spiega il collega. "Adesso i negoziati sono più costosi. Lucas ha un potenziale increibile ma il prezzo è inferiore alle sue capacità. Se paragoniamo i due prezzi, non c'è confronto: diciamo che il Sao Paulo non fece un vero e proprio business all'epoca".