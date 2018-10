Parameri zero: quanti colpi in canna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una lista ricchissima. E’ quella dei potenziali parametri zero che infiammano il mercato che verrà, creando delle occasioni potenzialmente imperdibili in vista della prossima estate, e chissà, magari plausibili anche per i club di casa nostra. Abbiamo analizzato il profilo di Anthony Martial, individuandolo alla stregua della migliore occasione offerta in virtù della valutazione che il Manchester United fece di lui al momento del suo acquisto e delle illimitate potenzialità ancora inespresse che l’ex attaccante del Moanco ha nel serbatoio. L’Inter ci riflette, così come aveva pensato sul serio ad Angel Di Maria un paio di estati fa. Il Rosarino vedrà il suo contratto con il Psg esaurirsi al termine della stagione in corso, scommettiamo che gli estimatori non mancheranno? In casa Milan, sull’altra sponda della città meneghina, si studia l’evoluzione di Ramsey: la speranza è che i buoni uffici del prossimo amministratore delegato Gazidis possano risultare decisivi nella corsa al centrocampista che lascerà l’arsenale gratis a giugno. Attenzione poi ad Hector Herrera: il centrocampista del Porto è stato accostato a turno a tutti i top club di casa nostra, senza che nessuno riuscisse a trovare la quadra economica con i Dragoes: un aspetto che da gennaio non sarà più rilevante.