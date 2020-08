Paratici sposta il quartier generale del mercato Juve a Londra: lista cessioni da 200 milioni

vedi letture

200 milioni di euro di cessioni. Fabio Paratici è a Londra dove sta cercando di piazzare tanti giocatori in uscita. Tuttosport oggi in edicola spiega che la Juventus adesso ha spostato di fatto il suo quartier generale in Inghilterra, anche per provare a sfoltire la rosa. I nomi sono quelli di Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Danilo, Daniele Rugani, Cristian Romero, Alex Sandro, Aaron Ramsey, Sami Khedira, Douglas Costa, Gonzalo Higuain ed eventualmente anche Paulo Dybala.