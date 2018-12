Pari della Roma: Under non perdona dalla media distanza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pari immediato della Roma a Plzen: Nzonzi dà un ottimo pallone a Santon sulla destra che avanza e mette in mezzo. Cross radente per l'accorrente Under, che con un colpo da biliardo di sinistro manda il pallone sul palo interno e in rete: conclusione molto lenta ma così precisa che Hruska non può davvero fare nulla per impedire il pari. CSKA che torna in Europa League, tutto la rifare per il Viktoria.