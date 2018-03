Pari senza reti al Curi: l'Under 21 sbatte sulla Norvegia nei primi 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si conclude senza reti la prima frazione della gara amichevole tra Italia Under 21 e parietà della Norvegia, in corso al Curi di Perugia. Azzurrini più volte vicini al gol ma poco concreti al momento clou, condizionati anche dalle tante assenze nel reparto avanzato. La prima chance se la costruisce Parigini dopo una manciata di minuti, girandosi in un fazzoletto e concludendo con un destro a incrociare che batte Bratveit, ma è fermato dal legno. Due minuti dopo situazione identica ma a destra, con Verde che conclude di sinistro mandando di pochissimo a lato, con l'estremo difensore norvegese gelato, e non per ragioni climatiche. La palla gol più clamorosa del primo tempo capita sui piedi di Murgia, che si inserisce bene alle spalle della difesa ma a tu per tu col portiere conclude a lato. La prima risposta norvegese arriva con un contropiede di Bjordal, che si attarda però al tiro e viene recuperato da Pezzella. L'Italia risponde con la solita iniziativa dall'esterno, stavolta ad opera di Verde: il suo cross però non trova il tocco sottoporta di Mandragora. Si va al riposo con l'unica consolazione della superiorità netta, ma solo ai punti.