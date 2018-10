Paris Saint-Germain, Buffon e il Pallone d'Oro: "Lo merita Mbappé"

Gianluigi Buffon non ha dubbi: Kylian Mbappé merita il Pallone d'Oro. Il portiere italiano l'ha dichiarato alla tv francese nel corso della trasmissione 'Tout le Sport': "Viste le sue qualità, per quello che mostra in campo e per quanto è stato decisivo durante il Mondiale dico che merita il Pallone d'Oro. Ha un talento eccezionale e qualità tecniche che non ho visto molte volte. E' un fenomeno e se persiste nel voler essere il migliore può avere una lunga carriera".