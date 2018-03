Paris Saint-Germain, non basterà la tripletta a Emery

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - primo in Ligue 1 con ampio margine sulle inseguitrici, come volevasi dimostrare. Tutto semplice per Unai Emery alla guida del Paris Saint-Germain. Al tecnico iberico è stata concessa la scorsa stagione una seconda possibilità, dopo aver mancato clamorosamente il titolo in favore del Monaco e dopo essere usciti agli ottavi di Champions dopo essersi fatti rimontare un vantaggio di 4-0. Incredibilmente ancora al suo posto, a Emery è stato chiesto soprattutto di vincere la Champions o almeno andarci vicino. Niente da fare nemmeno stavolta con l'uscita agli ottavi di finale. Bisognerà accontentarsi dell'ennesimo dominio in patria dove oltre ad avere il campionato in tasca la squadra giocherà la finale di Coppa di Francia ed è ancora in corsa per vincere la Coppa di Lega.

LA SITUAZIONE ATTUALE - alla proprietà il dominio in patria non basta già da qualche anno. Per quanto ad eliminare il Paris Saint-Germain siano stati i campioni d'Europa in carica non è stata digerita la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions. Lo spogliatoio che sembra tutt'altro che compatto fa il resto. Le possibilità che Unai Emery resti in sella sono ai minimi termini e il club si è già attivato alla ricerca di un sostituto.

Contratto fino al 30 giugno 2018

Stipendio: 5,5 milioni

Permanenza: 5%