Vincenzo Pisacane, agente di Amato Ciciretti, ha così parlato ai microfoni di Radio Marte in merito al calciatore di proprietà del Napoli ma in forza al Parma: "Ciciretti è rientrato ora contro il Milan, è stato tenuto ai box da un problema fisico, per un tecnico poi è difficile cambiare quando le cose vanno bene. Tuttavia quando è rientrato lo ha fatto in maniera importante, speriamo riesca a trovare più spazio perché Amato ha qualità importanti", ha detto.