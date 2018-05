Parma, ag. Frattali: "Futuro? Il rapporto col club è costante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interpellato da ParmaLive.com, il procuratore Michelangelo Minieri ha così parlato dell'ultima stagione disputata in Emilia dal suo assistito, Pierluigi Frattali: "Siamo soddisfatti in primis per l'importante obiettivo raggiunto dalla società. E poi per le prestazioni offerte dal ragazzo, che da quando è arrivato a Parma ha fatto un percorso davvero importante. Pierluigi ha giocato sempre e con un ottimo rendimento. E' stato uno dei protagonisti di questa gloriosa annata. Il futuro? Incontrerò il direttore per capire la situazione, anche perché il giocatore ha un contratto che va in scadenza. Analizzeremo tutto e decideremo. Comunque sia abbiamo fatto un'annata importante, quindi affronteremo i discorsi in maniera serena per capire se si proseguirà assieme o meno. Il rapporto è costante con la società. Loro in questa settimana analizzeranno tutte le situazioni: a partire dalla prossima verificheremo quelle che sono le loro intenzioni".