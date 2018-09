Parma, ag. Inglese: "Lasciare Napoli è stata una decisione sofferta"

Fonte: TuttoNapoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Radio Marte è intervenuto Samuele Sopranzi, procuratore tra gli altri di Roberto Inglese: “Lasciare il Napoli è stata una decisione sofferta ma abbiamo scelto anche in maniera impopolare di giocare con continuità. Inglese si sente protagonista al Parma e migliora giorno dopo giorno. Avrebbe fatto comodo al Napoli perché è potente, forte di testa e fa reparto lì davanti ma il Napoli ha attaccanti molto forti e questo è solo un momento difficile. Presto si sbloccheranno ed inizieranno a segnare gol a raffica. Ancelotti, Giuntoli e lo staff hanno provato a trattenere Inglese ma il ragazzo doveva consacrarsi, per farlo aveva bisogno di giocare e a Napoli c’è poco spazio. Anche lo scorso anno fu emozionante per Inglese giocare al San Paolo. Era nel Chievo, adesso è al Parma e da vero professionista mercoledì prossimo darà il massimo per la sua squadra”.