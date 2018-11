Parma, ag. Sepe: "Può giocarsela con chiunque per la Nazionale"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Federico De Luca

Nella scorsa sessione di mercato, Mario Giuffredi è stato sicuramente uno degli agenti con cui il Parma ha concluso più operazioni. La redazione di Parmalive.com lo ha contattato per parlare di presente e futuro dei suoi tre assistiti gialloblu, a partire da Luigi Sepe, grande protagonista di questo inizio di stagione della squadra ducale: "Onestamente non mi aspettavo che partisse subito con questo rendimento, perché veniva da un periodo di inattività. Però non avevo dubbi sul fatto che fosse un portiere forte ed importante".

Più di qualcuno lo sta rimpiangendo a Napoli. Quante possibilità ci sono di rivederlo a breve in azzurro?

"Luigi finirà l'anno a Parma, poi vedremo quello che sarà il da farsi".

I tifosi del Parma, dal canto loro, sperano che Sepe possa rimanere anche dopo questa stagione.

"Non è da escludere".

Se continua così, Sepe potrebbe davvero ambire al ruolo di vice Donnarumma e Sirigu in Nazionale.

"Sepe ha le potenzialità per giocarsela con chiunque. Non è detto che debba fare il vice... Io penso sia un portiere da livelli importantissimi. Vedremo pian piano se può aspirare a qualcosa di così importante come la Nazionale, ma potenzialmente può arrivarci".