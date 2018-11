Parma, ag. Sprocati assicura: "Resta sicuramente fino a giugno"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Parmalive.com ha parlato Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mattia Sprocati: “Via per cercare continuità? Guardi, sono molto chiaro su Sprocati. Assolutamente no, il ragazzo rimarrà a Parma fino a giugno, anche se non dovesse giocare nemmeno un minuto da qui a gennaio. Io lo reputo un grandissimo calciatore, secondo me può giocare a livelli importantissimi. Dovrà avere pazienza e aspettare il suo momento, poi potrà dimostrare di essere un giocatore di livello: ha le potenzialità per giocare nelle squadre più importanti d'Italia".