© foto di Alex Zambroni

Andrea Dini e Michele Nardi non sono i soli due nomi che in questa sessione di mercato potrebbero coinvolgere Parma e Avellino. Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, visti anche gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due dirigenze, non è da escludere la nascita di un vero e proprio asse tra la società emiliana e quella irpina. Il nome più caldo al riguardo è quello di Reno Piscopo, trequartista del Renate appetito anche dal Crotone. Sempre secondo il quotidiano campano, i crociati potrebbero prelevare l'italo-australiano scuola Inter, per poi girarlo in prestito per un anno ad Avellino.