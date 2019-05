Parma, avanti con D'Aversa: accordo per il rinnovo nell'incontro di oggi

© foto di Federico Gaetano

La notizia era nell'aria, ma dopo l'incontro avvenuto oggi nella sede dell'Impresa Pizzarotti & CSpA, la fiducia è totale: ParmaLive.com rivela che Roberto D'Aversa siederà sulla panchina del Parma anche nella stagione a venire: il faccia a faccia avvenuto con il presidente Pietro Pizzarotti, il vice Giacomo Malmesi, e il socio fondatore Angelo Gandolfi ha limato tutto quello che era necessario limare e per il tecnico nativo di Stoccarda è in arrivo anche il rinnovo contrattuale. Il Parma non ha mai iniziato la stagione con un tecnico in scadenza e anche nella seconda annata di fila in Serie A confermerà questa tradizione: il legame del tecnico abruzzese con la squadra più importante della sua carriera verrà allungato e l'accordo economico ritoccato verso l'alto. Nel scorso dell'incontro il tecnico ha avuto garanzie tecniche anche sull'intenzione della società di migliorare la squadra, specie in alcuni ruoli chiave dove quest'anno è pesata tantissimo l'assenza di alcuni elementi. Ora per D'Aversa, finalmente, le tanto sospirate vacanze possono iniziare, per lui e per la sua famiglia.