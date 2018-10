Parma, Barillà: "Diamo il 120%. Siamo un grande gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonino Barillà, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Cerchiamo di sfruttare le qualità di Gervinho. Stiamo dando tutto e ci impegniamo al 120%, purtroppo spesso faccio fallo, ma è per far rientrare anche tutti i miei compagni. La Lazio dopo la sosta? Sappiamo di affrontare una squadra forte ma arriviamo con le nostre certezze e con la voglia di far bene per toglierci soddisfazioni davanti al nostro pubblico. Siamo un grande gruppo, creato già l'anno scorso. Abbiamo voglia di arrivare a obiettivi importanti. I nuovi poi si sono integrati al meglio".