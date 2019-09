Parma, Barillà: "Le assenze hanno pesato, è stata una partita strana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Parma, Antonino Barillà, intercettato dai microfoni di DAZN, ha così commentato l'1-3 rimediato quest'oggi contro il Cagliari: "E' stata una partita strana, caratterizzata dagli episodi. Siamo partiti bene, però purtroppo abbiamo preso due gol. Potevamo pareggiarla, ma nel nostro miglior momento abbiamo subito il 3-1. Qualche episodio ci ha stroncato il ritmo della partita e pian piano è arrivata la fine, però possiamo rimproverarci poco, solo qualche disattenzione".

Era giusto annullare il 4-1 del Cagliari?

"Ero lì vicino e ho visto la mano sulla faccia di Gagliolo: l'arbitro ha fatto bene ad annullare il gol".

Oggi eravate contati in mezzo al campo. Probabilmente con più giocatori a disposizione, avreste sopperito un po' di più alla stanchezza:

"Stanchezza no, perché abbiamo avuto due settimane per lavorare. Sicuramente le assenze hanno pesato, ma Kucka, Grassi e Scozzarella rientreranno e li aspettiamo".

Che cosa c'è stato di buono oggi?

"L'interpretazione. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana. Non ci possiamo rimproverare nulla, anche se si può limare qualche disattenzione di troppo".