Parma, Bastoni: "Tre punti importanti. Europa? Pensiamo alla salvezza"

Intervenuto ai microfoni Sky, il difensore del Parma Alessandro Bastoni ha così parlato al termine del match col Torino: "Loro sono una grande squadra, è sempre difficile affrontarli sul loro campo. Era da tanto che non giocavo dal 1', è stato bellissimo lottare coi compagni e portare a casa i tre punti".

Che ti ha detto D'Aversa?

"Col mister ho grande confidenza, sin dal primo giorno. Sono felice di essere in questo gruppo, sto imparando tanto dai miei compagni".

Oggi siete tornati al gol dopo tre turni a secco.

"Era importante tornare al gol, farlo in trasferta poi è ancora più bello. In ogni caso la cosa più importante è aver ottenuto i tre punti".



Ora siete in zona Europa.

"Prima raggiungiamo la salvezza, che è il nostro obiettivo. Poi vedremo...".

A chi dedichi questo ritorno in campo dal 1'?

"Lo dedico alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina, anche nei momenti più duri".