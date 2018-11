Parma, Biabiany: "D'Aversa preparato, col Toro vittoria fondamentale"

Jonathan Biabiany è stato tra i protagonisti del successo ottenuto dal Parma sabato scorso contro il Torino. L'ex calciatore dell'Inter, ha commentato la vittoria dell'ultimo turno: “Abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale, sicuramente. E’ stata importante per il morale, per i punti conquistati e per continuare a fare ciò che stiamo facendo dall’inizio dell’anno per toglierci soddisfazioni. Ancora è presto, è importante fare i punti per la salvezza. Dopo aver raggiunto l’obiettivo si potrà eventualmente guardare in alto”, evidenzia ParmaLive.com. "Fisicamente io sto bene, ho recuperato dopo l’infortunio. Sono a disposizione del mister quando ha bisogno. Volevo farmi trovare pronto e dimostrare che sto bene, mi sento al 100%. A Torino ho più difeso che attaccato ma si sapeva, i granata spingono molto. Era importante bloccarli e ripartire in contropiede che è la cosa che ci riesce meglio. I tifosi è normale che si aspettano tanto, ricordandosi anche gli anni che ho già passato qui. Devo solo tornare a fare quello che so fare, il resto viene da sé. D’Aversa? E’ molto preparato, studia bene gli avversari e su quello posso dire che è molto preparato”.