Parma è la sfida di Bruno Alves e quest'ultimo non ha alcuna intenzione di andar via. Non ha mai preso in considerazione nemmeno l'ipotesi Juventus, che il mese scorso s'è fatta avanti prima di acquistare Caceres. Il centrale portoghese non ha mai dato corda a quell'abboccamento, rispedendo al mittente la proposta bianconera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.