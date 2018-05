Parma, Calaiò sul futuro: “Voglio chiudere qui la mia carriera”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti del Parma Emanuele Calaiò dopo aver festeggiato la settima promozione in carriera ha parlato ai microfoni di Radio Crc del proprio futuro spiegando di voler continuare con la maglia ducale: “A 36 anni vincere un altro campionato da protagonista fa piacere e sono felice perché ho vissuto emozioni inaspettate. Il mio sogno sarebbe quello di finire la carriera a Parma in Serie A, ma devo capire le intenzioni della società. - conclude Calaiò - Sono carico e sto bene fisicamente per cui se non giocherò al Parma, mi divertirò altrove”.