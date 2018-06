Parma, Caprari e Murru: i ducali cercano il doppio colpo in casa Samp

© foto di Federico Gaetano

Gianluca Caprari, ventiquattrenne seconda punta di casa Sampdoria, è uno dei nomi più caldi per il mercato del Parma. A scriverlo è Il Corriere dello Sport oggi in edicola, che racconta di come il giocatore sia il prediletto del tecnico D'Aversa e del ds Faggiano. Non solo. Nel club di Massimo Ferrero piace ai ducali anche il terzino Nicola Murru.