© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo ben chiaro nella mente del Parma che, per bocca dell'amministratore delegato Luca Carra, dimostra di non essere interessato a voli pindarici: "Domenica si torna in campo, è un'altra partita importate", dice il dirigente ducale ai microfoni di TvParma a margine della presentazione dell'evento 'Natale in vetrina crociata". L'avversario sappiamo quale sarà: "Il Sassuolo è una buona squadra ma noi dobbiamo pensare partita per partita e racimolare punti. Primato regionale? A noi interessa arrivare al nostro obiettivo, che sono i 40 punti, il primato interessa poco. Ad oggi ce ne mancano ventitre".