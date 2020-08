Parma, che rivoluzione! Via Faggiano e D’Aversa, si riparte da Carli e Liverani

E che rivoluzione sia. Nell’estate più corta del calcio italiano, il Parma attua una clamorosa rivoluzione in panchina e in dirigenza, salutando l’allenatore e il ds che hanno riportato ai vertici del calcio italiano il club fallito nel 2015, Daniele Faggiano e Roberto D’Aversa. E se con il direttore l’addio è stato consensuale, il divorzio dal tecnico si porta dietro qualche strascico, sia per i modi che per i tempi. D’Aversa ha salutato ufficialmente Parma nella giornata di sabato, dopo che per ben due volte aveva incontrato il nuovo ds Carli e Alessandro Lucarelli, promosso ad un ruolo più incisivo sul mercato. Si è parlato di mancanza di entusiasmo, si sintonia e di unità di intenti, tutti piccoli frammenti che hanno portato alla rottura, senza arrivare ad una risoluzione.

Sarà Fabio Liverani il nuovo tecnico dei crociati, che allo stesso modo ha rotto in maniera poco attesa con il Lecce, con cui trattava un prolungamento. Liverani e D’Aversa, due modi diversi di vedere il calcio. L’ex centrocampista di Lazio e Palermo ha iniziato un progetto interessante a Lecce, con una manovra fluida e un bel gioco che lasciava tanti spazi dietro, dove i salentini hanno subito più di ottanta reti. Ottanta reti che il Parma di D’Aversa non avrebbe subito nemmeno in due campionati, ma con un gioco certamente più pragmatico e meno spettacolare, ma che ha dato i suoi frutti al Parma, sempre salvo senza troppi patemi in questi due anni di B.

E Liverani è la scelta di Marcello Carli, il nuovo ds, che già voleva il tecnico a Cagliari. Non sarà facile per l’ex Empoli, che dovrà stare attento al budget e ad un necessario ringiovanimento della rosa con conseguente ridimensionamento dei costi. Non sono esclusi addii eccellenti, come quello di Gervinho, sempre corteggiato dal Benevento, o di Bruno Alves, che proprio negli scorsi giorni ha avuto un colloquio con la dirigenza per capire i progetti del Parma.