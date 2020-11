Parma chiuso in difesa, la Fiorentina gioca ma non tira in porta: al Tardini è 0-0 all'intervallo

Parma che lascia il possesso palla agli avversari e resta chiuso in difesa, Fiorentina che tiene in mano il pallino del gioco ma che raramente riesce ad arrivare pericolosamente dalle parti di Sepe. Un canovaccio che spiega il parziale di Parma-Fiorentina, 0-0 al 45’. Schemi speculari, per entrambe 3-5-2, che creano grande densità a centrocampo e linee strette che interrompono spesso sul nascere i tentativi di azione manovrata. Le occasioni principali capitano sui piedi di Biraghi, punizione ben calciata ma centrale, e sulla testa di Kouame che però spara alto da buona posizione. Al 42’ sussulto in area Parma: Ribery va via a Osorio e cade in area dopo un presunto contatto col difensore. L’arbitro La Penna fischia, tutti guardano il dischetto ma dal taschino esce il giallo per simulazione al francese. Il Parma, da parte sua, si limita invece ad un paio di contropiedi non particolarmente pericolosi. E dopo un minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi su risultato di 0-0.