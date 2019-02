Parma, D'Aversa: "A Cagliari non decisiva. Servirà cattiveria"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari alla Sardegna Arena: "Scozzarella, Dimarco e Sierralta sono indisponibili e Gagliolo non è convocato per squalifica. Bruno si è fermato oggi ma dovrebbe essere della gara. Il Cagliari ha dato grande importanza alla gara leggendo le dichiarazioni della settimana, noi non dobbiamo essere da meno. Anche per noi è una partita molto importante, fondamentale, uno scontro diretto in questo momento. Non pensiamo alle posizioni di classifica, perché il Cagliari ha tanta qualità in rosa, troveremo un clima caldo sotto tutti gli aspetti. Loro vorranno fare risultato e noi dovremo essere bravi a essere pronti a qualsiasi tipo di partita".

C'è il rischio di fare dei calcoli da parte vostra?

"No, la caratteristica della squadra è che va sempre in campo per ottenere il massimo. C'è naturalmente da considerare le caratteristiche dell'avversario, che sfrutta le caratteristiche di un centravanti forte sulle palle alte e in profondità, sono bravi sulle seconde palle e a giocare in verticale. Dobbiamo andare a Cagliari per provare a portare a casa il massimo, servirà una grande prestazione".

Le preoccupa l'aver perso ancora punti per un gol subito nella parte finale della partita, tornando alla sfida con l'Inter?

"Mi auguravo che non saltasse fuori questo aspetto... per fortuna invece... non mi piace guardarmi indietro e tornare sulla partita con l'Inter non ha senso, ma vista la domanda io vi dico noi abbiamo dati che la Lega Serie A ci fornisce. Ve li lascio così li studiate: risulta evidente che il Parma non è stato inferiore all'Inter dal punto di vista fisico. Ci sono dei valori, a Genova abbiamo portato a casa tre punti, a Torino contro il Torino abbiamo portato a casa i tre punti, a Torino con la Juve un bel risultato. Abbiamo perso per degli errori, una palla persa a centrocampo e il posizionamento della difesa, non per un calo fisico. Io avrei fatto i complimenti per una squadra che ha giocato per settanta minuti alla pari con l'Inter".

Gobbi può partire titolare al posto di Gagliolo?

"Può essere una soluzione, si è allenato benissimo dopo l'infortunio. Abbiamo fatto quasi un girone di andata con cinque difensori ma non ci creiamo l'alibi delle assenze. Queste sono numeri che a volte andrebbero riportati".

Barella è un giovane ma già molto forte e importante: cosa ne pensa?

"Anagraficamente è così, ma è già un giocatore di grande livello, un Nazionale fisso. Il guaio nostro è pensare alla posizione di classifica del Cagliari, ma ha una rosa di alto livello, con grandi giocatori. Pensiamo a loro come una squadra che non merita la posizione che ha".

Tutte le settimane le tocca una squadra "all'ultima spiaggia", dopo l'Inter, il Cagliari: come vanno preparate queste gare?

"Con l'Inter è una partita che si prepara da sola come motivazioni, ma anche con il Cagliari l'importanza c'è e ai ragazzi va fatto capire, penso comunque che sono già intelligenti per capirlo da soli. Dovremo essere bravi sotto tutti i punti di vista, anche quello della cattiveria sportiva".

Domani può essere decisiva dal punto di vista mentale, in caso di successo?

"Sicuramente non è decisiva ma molto importante in caso di risultato pieno, l'obiettivo stagionale sarebbe molto vicino. Dobbiamo cercarcelo con una prestazione importante, sarà come giocare in casa di una grande squadra".

Non è la prima volta che si trova ad avere difficoltà a centrocampo, come sta Stulac?

"Leo è subentrato contro l'Inter e potrebbe non avere i novanta minuti. Aveva la febbre peraltro, purtroppo per noi è una costanza questa rincorsa della condizione ottimale, parlo di Matteo. Credo che difficoltà Leo per domani non ne abbia, ma la continuità che gli manca è evidente, ma mi preoccupa più la seconda che la sfida di domani".

Kucka a che punto è?

"Kucka a parte i primi giorni si è sempre allenato al top, è a disposizione. Ci sta un errore, ma non è dipeso dalla condizione fisica".