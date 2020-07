Parma, D'Aversa duro sul rigore al Verona: "È normale? Almeno voi potete dirle certe cose"

vedi letture

"Ve la posso fare io una domanda sula circostanza del pareggio, se è tutto tranquillo o normale?". Roberto D'Aversa non le manda a dire. In conferenza stampa dopo la sconfitta col Verona, il tecnico del Parma contesta il rigore segnato da Di Carmine che è valso l'1-0: "Se fate finta di niente... Io è chiaro che devo lavorare sugli errori e non voglio fare polemica, ma il Verona ha pareggiato in una situazione dove non c'era nessun tipo di fallo. È chiaro che dopo diventa difficile. Poi noi abbiamo commesso degli errori, certo. Però almeno voi certe cose potete dirle, altrimenti ci prendiamo in giro e non va bene. Io lavoro sui miei giocatori, però sia con l'Inter che con l'Hellas non è andato tutto liscio. Non è che abbiamo perso per gli arbitri, però gli episodi non vengono dalla nostra parte. Ci tenevo a dirlo".