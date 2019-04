Parma, D'Aversa elogia Ceravolo: "Questa A se l'è sudata sul campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo parlando così di Ceravolo: "Si sta vedendo quanto è convinto di dare il proprio contributo, questa Serie A se l’è sudata sul campo lo scorso anno dopo diverse battaglie; dispiace per l’assenza di Inglese ma Fabio ha l’opportunità di poter dare il proprio contributo in questa categoria, per orgoglio e senso di appartenenza considerando le ultime prestazioni lo sta dimostrando: in settimana ha avuto un problema alla schiena, si è fermato ma ha fatto di tutto per esserci, così come contro il Torino e a Frosinone è sceso in campo nonostante la condizione fisica: solo per questo è un ragazzo che va elogiato", le parole riportate dal sito ufficiale del club ducale.