Parma, D'Aversa: "Gervinho e Inglese hanno qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa, intervenuto ai microfoni Sky, si è così espresso dopo il successo di Torino: "Gervinho e Inglese sono due giocatori di qualità, danno una caratura superiore alla squadra. Però oggi c'è da elogiare tutta la squadra: ad esempio parlerei anche delle grandi prove di Bastoni e Scozzarella. Il fatto che abbiamo sfoderato una prestazione di questo tipo a Torino ci dà ancora più forza per cercare di raggiungere il nostro obiettivo: quando giochiamo con questa determinazione, spesso mettiamo in difficoltà anche squadre blasonate".

L'avevate preparata così?

"Abbiamo giocato con cattiveria. Se avessimo giocato sempre attendendo l'avversario, avremmo rischiato. Oggi abbiamo voluto giocarcela a viso aperto, fuori casa possiamo giocarcela con chiunque. Nella prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene, più volte abbiamo sfiorato anche il tris. Il rammarico è quello di aver subito gol da una situazione di fallo laterale: sapevamo che loro sono molto bravi a lavorare sulle seconde palle. Però l'importante è il risultato finale".

La squadra oggi ha vinto mostrando un'ottima organizzazione.

"Oggi si è fatto davvero una partita importante. Nella prima mezz'ora si è visto un ottimo calcio, non siamo solo catenaccio e ripartenze. Non era semplice sotto l'aspetto del morale venire qui oggi e fare una prestazione del genere".

Per le vostre caratteristiche, per voi è fondamentale passare in vantaggio.

"E' chiaro che quando abbiamo la bravura di passare in vantaggio, sfruttiamo al massimo le caratteristiche della squadra. Abbiamo giocatori molto validi sulle ripartenze, però molte situazioni ce le siamo create. A questi ragazzi va fatto solo un plauso, hanno dimostrato grande maturità".

Se posso fare una critica, segnate poco rispetto a quanto producete.

"Se analizziamo la partita di oggi, l'unica pecca è stata quella di aver lasciato il risultato in equilibrio malgrado tante occasioni da gol. Fortunatamente abbiamo portato a casa i tre punti, però a volte basta un episodio per rovinare tutto. Merito alla società e al direttore sportivo, che in situazioni non semplici hanno costruito una buona squadra".