Parma, D'Aversa: "Gervinho fuori per evitare rischi"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Genoa a Marassi: "Per quanto riguarda l'orario, è questione di abitudine, ma questa è una problematica per tutti. Si pranzerà molto presto, è inevitabile. Ciò non deve essere un alibi. Formazione? Devo fare valutazioni, anche dopo la rifinitura. Chi è meritevole, scenderà in campo, anche se tutti meriterebbero di giocare".

Siligardi potrebbe partire ancora dal 1'?

"Lui ha fatto molto bene, però per quanto riguarda le scelte definitive devo fare delle valutazioni. Per quanto riguarda gli esterni ho diverse alternative, dovrò valutare le sue condizioni e quelle di Ciciretti".

Come si sopperisce a così tante assenze?

"Credo che la forza del gruppo sia fondamentale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sotto questo aspetto sono sereno. Chi scenderà in campo vorrà dimostrare di aver raggiunto una forma ottimale. Gli infortunati sono cinque in questa stagione, ma siamo in media con le altre squadre. Sierralta si è fatto male calciando un rigore in rifinitura, Grassi e Inglese sono stati costretti a saltare dei match per delle botte. Problemi muscolari li hanno subiti Biabiany e Gazzola, mentre Gervinho ha subito un lieve infortunio: lo teniamo fuori per evitare rischi".

Nonostante i buoni risultati, sono arrivate critiche per lei.

"Io non credo nella sfortuna, ma nel lavoro. Ma credo anche che gli episodi influenzino i risultati. Dopo tutte le difficoltà avute, mi aspettavo meno critiche a livello di bel gioco. Noi dobbiamo cercare di raggiungere la salvezza: i commenti e le critiche le lascio agli altri".

La squadra ha ancora margini di miglioramento?

"Certo, si può sempre migliorare, sia sotto l'aspetto della condizione fisica che del gioco. E' chiaro che i giocatori hanno bisogno di giocare insieme per migliorare la bellezza del gioco".

Bruno Alves e Gagliolo ci saranno?

"Bruno Alves e Gagliolo sono recuperati al 100%. Hanno ancora qualche problemino, ma loro hanno grande attaccamento alla squadra. Bruno sta dimostrando grande attaccamento a questi colori".

La squadra sembra maturata rispetto all'anno scorso.

"Tutti dobbiamo crescere, io compreso. La squadra ha dimostrato di "avere le palle" anche l'anno scorso, ma ora bisogna pensare al Genoa, una squadra che, qualora vincesse la gara col Milan da recuperare, sarebbe seconda. E secondi non si arriva per caso".

Domani dovrete avere un occhio di riguardo per Piatek.

"Sì, è un attaccante che sta segnando tantissimo, ma ci sono anche altri giocatori di valore, in tutti i reparti. Mi vengono subito in mente Criscito e Romulo. Lo stesso Kouamè sta dimostrando di poter giocare benissimo anche in A".

Quest'anno state segnando meno su calcio piazzato rispetto all'anno scorso.

"Siamo dei fenomeni nel trovare sempre la problematica. In A aumentano le difficoltà e la struttura, possiamo fare meglio".