Parma, D'Aversa: "Gervinho non convocato? Scelta condivisa con lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente sfida alla Lazio per Gervinho: l'attaccante del Parma non è stato convocato per la gara contro i biancocelesti e punta alla successiva di campionato contro l'Atalanta. In conferenza stampa, il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha spiegato la mancata convocazione: "Gervinho da due giorni si allena con la squadra ma ieri, dopo aver parlato con lui, si è deciso di fare una programmazione per la partita di Bergamo con l'Atalanta. Sta bene ma la condizione fisica non è al meglio: quindi si è deciso di non rischiarlo con la Lazio. Una scelta condivisa come sempre col ragazzo: la risonanza non è ancora pulitissima, niente convocazione per lui".