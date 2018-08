Parma, D'Aversa: "Gervinho può farci fare il salto di qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay: "Il direttore ha lavorato benissimo, considerando anche le difficoltà passate in estate. La certezza della categoria era importante per operare sul mercato, ma Faggiano si è impegnato tantissimo ed ha fatto un ottimo lavoro. La serie A? Parma è una piazza importante e blasonata, la società con me ha fatto una scommessa ed alla fine abbiamo raggiunto grandi traguardi. Noi allenatori siamo legati ai risultati, dobbiamo solo pensare a lavorare. Gervinho? Ultimamente non stava giocando, come giocatore lo conosciamo tutti. Se un giocatore così importante arriva con la giuste motivazioni, può farci fare il salto di qualità. Dipende tutto dalle motivazioni, non solo nel calcio. La salvezza sarebbe la ciliegina sulla torta dopo il grande lavoro fatto in questi anni".