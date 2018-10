Parma, D'Aversa: "Gervinho una scommessa vinta. CR7 un fenomeno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente negli studi di Tiki-Taka, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato dei temi più importanti delle prime giornate di campionato, soffermandosi in particolare sulle polemiche sul VAR: "Credo che sia importante portare avanti questo aspetto, la tecnologia toglie dubbi e sospetti. Fare l'arbitro non è semplice, me ne accorgo in settimana durante le partitelle di allenamento. C'è da migliorare l'interpretazione, ci sono troppe valutazioni differenti. La tecnologia però si dovrebbe usare il più possibile. La chiamata dalle panchine? Credo sia da valutare più avanti, si dovrebbe dare la possibilità di farlo ma solo nel finale di partita, altrimenti il gioco sarebbe troppo spezzettato".

Sulla lotta per lo Scudetto: "La Juventus ha la squadra più forte, viene da un percorso costellato da tante vittorie negli ultimi anni. È cresciuta ancora e ha aggiunto il fenomeno Cristiano Ronaldo. Con il Napoli, senza la sua qualità, sarebbe finita diversamente. Quella bianconera è una squadra che a volte ti dà la sensazione di andare in difficoltà ma ha la capacità di gestire la partita come nessun'altra".

Sull'intuizione di Gervinho: "È stato molto bravo il nostro direttore, ha voluto fare questa scommessa e ha avuto ragione. Il ragazzo aveva giocato negli ultimi due anni e mezzo in un campionato diverso per intensità, ma è un calciatore forte, con qualità fisiche e atletiche importanti abbinate a un'ottima tecnica. Non è solo veloce. È arrivato con grande umiltà e si è messo a disposizione in una realtà a cui non era abituato, in lotta per la salvezza e ci sta dando una grande mano".