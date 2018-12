© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato anche di Simone Iacoponi. "Bisogna decidere la coppia per ogni ruolo, l'ho impostato nel ruolo di terzino avendo diversi altri centrali, perché sulla fascia in A per me può far bene. Ma mi ha sempre dimostrato di essere affidabile in qualsiasi ruolo e sono felice del fatto che sta dimostrando di essere un calciatore di massima serie. Lui come altri. L'importante è continuare a spingere come stanno facendo. Perché se uno pensa di essere diventato bravo allora ci saranno difficoltà. Ma questo è un discorso generico".