Parma, D'Aversa: "Inglese? Con la condizione migliorerà anche la qualità"

Intervenuto oggi in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia vinta contro il Venezia, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato anche della prestazione offerta da Robert Inglese: "Se si considerano i chilometri fatti da Inglese possiamo aspettarci che sbagli un rigore per stanchezza nel finale. Mi è piaciuto molto per l'atteggiamento. Quando la condizione crescerà migliorerà anche la qualità tecnica".