Parma, D'Aversa: "Kurtic? Ho bisogno della sua personalità"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato anche del nuovo acquisto dei crociati, Jasmin Kurtic: "Le qualità del giocatore le conosciamo tutti. Ho parlato con lui per dirgli che oltre ad avere bisogno delle sue qualità tecniche, ho bisogno della sua personalità, perché credo che un giocatore come lui a 31 anni poteva fare molto di più. Quello che mi auguro è di portarlo a fare la miglior stagione della carriera, perché ha potenzialità enormi. Quello che mi preme di più è non considerare che è arrivato solo ieri, perché domani in campo non c'è una dinastia. I giocatori di personalità lo dimostrano sin da subito e credo che lui sia uno di quelli, oltre alle qualità tecniche ha qualità di spessore come altri giocatori".