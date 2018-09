© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter. Queste alcune dichiarazioni riportate da Parmalive.com: "Dopo le prime 3 partite, se analizzate bene, possiamo dire che il Parma può competere con tutti. Sotto il discorso dei punti invece ci manca qualcosina, dobbiamo limitare gli errori e portare a casa punti. Siamo soddisfatti, ma lavoriamo per migliorare. Tra i nerazzurri potrebbe non esserci Icardi? Non dobbiamo farci influenzare da questo. Hanno tanti giocatori forti e sicuramente chi scenderà in campo sarà all'altezza. Hanno provato diversi moduli di gioco durante l'estate, se non ci sarà Icardi giocherà qualcun altro".