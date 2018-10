Parma, D'Aversa: "Non rimprovero nulla ai miei ragazzi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha commentato ai microfoni di Radio Rai la sconfitta casalinga contro la Lazio: “Correa è un giocatore che ci ha messo in difficoltà ma il gol è nato da un’ingenuità nostra. Spiace non aver concretizzato l’occasione con Di Gaudio ma non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi”.

Come cambia l’obiettivo finale?

“L’obiettivo rimane sempre lo stesso anche prima della partita di oggi. Dobbiamo lottare per salvarci, se qualcuno oggi ha cambiato opinione è merito dei ragazzi ma non dobbiamo cambiare l’obiettivo”:

Come hai visto la Lazio? “La Lazio è una squadra forte, cura molto bene la fase difensiva e poi hanno dei giocatori che possono far male sulla profondità come Immobile, per fisicità come Milinkovic-Savic o giocatori di profondità come Correa. Il rammarico da parte nostra è aver tenuto botta fino a dieci minuti dalla fine”.