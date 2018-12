© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Sampdoria-Parma, così il tecnico dei crociati, Roberto D'Aversa, ha commentato la prestazione odierna: "Nel secondo tempo è venuta fuori la superiorità tecnica della Sampdoria, anche perchè nel primo tempo abbiamo speso tanto. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona fase difensiva e siamo anche andati vicino al gol con Iacoponi e Siligardi. Questo non è avvenuto, poi è venuta fuori la qualità della Sampdoria".

Sulle assenze:

"E' normale che mancavano giocatori importanti, ma si poteva far bene anche nel secondo tempo. Non si è perso per le assenze. Se abbiamo fatto 21 punti nelle difficoltà è per come affrontiamo le partite. Abbiamo affrontato una squadra superiore, sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto il profilo fisico. Non ci accadeva da Napoli, ma bisogna lavorare in settimana e pensiamo già alla prossima gara".

Cosa ha detto alla squadra?

"Non mi piace parlare a caldo perché si è ancora nervosi. Gli parlerò domattina, analizzando gli errori che abbiamo commesso".