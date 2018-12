Parma, D'Aversa: "Nulla da rimproverare ai miei ragazzi"

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan: “Sicuramente per la prestazione che si è fatto a Milano e per essere passati in vantaggio e non aver puntato punti a casa”.

C’è rammarico nel guardare la classifica?

“Più che altro avremo potuto recuperare punti sul Bologna che ha giocato ieri. I ragazzi sono stati bravi nel tempo a concedere poco ad una squadra forte. Il rammarico è che una migliore gestione ci avrebbe fatto portare a casa il risultato”.

Rimproverare qualcosa negli ultimi venti minuti?

“Non ho nulla da rimproverare. Io devo vedere in casa mia e valutare dove ci sono stati degli errori. Il rammarico è su episodi che non dipendono da noi ma sistematicamente ci stanno un po’ condannando su episodi dove si può far meglio. Io devo pensare a creare una mentalità vincente e non creare alibi ai ragazzi”.

Il rigore del 2-1 dopo il VAR? “

Non ci sono state proteste da parte del Milan. Nessuno aveva capito di che si stava parlando. Va bene mettere la tecnologia per migliorare alcuni aspetti ma c’è anche una situazione di campo da valutare. Da quello che sembra, sul fallo di mano, non c’è chiarezza ma l’importante è che ci sia uniformità e noi dobbiamo capire cosa dire ai nostri ragazzi”.