Parma, D'Aversa può salutare in estate: Fiorentina e Samp alla finestra

Il futuro di Roberto D'Aversa potrebbe essere lontano dal Parma. Come scrive La Gazzetta dello Sport dopo aver portato i Ducali dalla C alla A ed aver conquistato, brillantemente, la salvezza al primo anno, D'Aversa si sta ripetendo anche in questa stagione. Il tecnico dei crociati ha un contratto da 800mila euro a stagione fino al 2021, la scorsa estate era stato accostato a Fiorentina e Sampdoria: è molto probabile che queste due candidature tornino d'attualità in estate.