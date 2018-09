Parma, D'Aversa: "Tre anni fa eravamo in D. Ora pensiamo a salvarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Roberto D'Aversa ha ricordato anche i grandi passi fatti dal Parma in questi anni dopo la vittoria contro l'Inter. "Tre anni fa eravamo in D. Quest'anno dobbiamo essere bravi a salvarci che è la cosa più importante. Sia gli esperti che i giovani devono capire cosa si è fatto per ritornare in massima serie. Parma è abituata a grandi trofei, ma le conseguenze sono state pesanti. Siamo sempre stati abituati a vincere negli anni scorsi, quest'anno mentalmente dobbiamo sapere che certe partite le perderemo. Ma riusciremo a togliere punti importanti magari anche alle grandi"