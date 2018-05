Parma, D'Aversa: "Vogliamo regalare alla città altri traguardi"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

Durante la mattinata odierna il Parma è stato ricevuto in Comune dopo la straordinaria promozione in Serie A. A prendere la parola è stato l'allenatore crociato Roberto D'Aversa, che ha così espresso la sua gioia per questo straordinario risultato: "Ricevere un riconoscimento così importante ci rende orgogliosi. Tengo a dire che io e miei giocatori siamo orgogliosi di aver rappresentato una società e una città importante come Parma, con un trascorso così importante. Credo che la tifoseria abbia dimostrato un grande senso di appartenenza anche nelle categorie inferiori. Ci auguriamo di regalare altri successi perché questa città e questa società lo meritano".