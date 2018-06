Parma, da Ciciretti a Cerri e Gabbiadini: le strategie per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma lavora sul fronte degli attaccanti. Il club ducale, scrive Tuttosport in edicola, vuole trattare col Napoli per i rinnovi dei prestiti di Amato Ciciretti e Roberto Insigne, mentre col Benevento si è parlato di Enrico Brignola. Nella lista dei desideri ci sono anche i nomi di Alberto Cerri, Vittorio Parigini e Andrea Pinamonti. In questo momento il nome caldo è quello di Manolo Gabbiadini del Southampton, valutato intorno ai 13 milioni di euro dagli inglesi; se ci sarà un’apertura all’ipotesi del prestito, allora il ds crociato Faggiano proverà l’affondo, anche se sull'ex Sampdoria è forte l’interessamento della Lazio. Diego Falcinelli del Sassuolo, reduce dalla parentesi alla Fiorentina, è un'alternativa.