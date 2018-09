Parma, dubbio in difesa. Risalgono le quotazioni di Iacoponi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se a centrocampo per il Parma di Roberto D'Aversa le possibilità a disposizione per la gara di Napoli di questa sera sono piuttosto limitate, lo stesso non si può dire per la difesa, dove, secondo quanto riportato da ParmaLive.com nelle ultime ore sono in netta risalita le chance di una maglia da titolare per Simone Iacoponi come terzino destro della retroguardia a quattro. Il difensore toscano si dovrebbe giocare fino all'ultimo il posto con Gazzola.