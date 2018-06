Parma, due nomi per il centrocampo: Brugman e Cigarini

© foto di Federico Gaetano

Il Parma è alla ricerca di un regista per affrontare la prossima Serie A e avrebbe messo nel mirino due profili diversi fra loro per esperienza ed età. Si tratta di Gaston Brugman del Pescara e di Luca Cigarini del Cagliari, che ha già vestito la maglia ducale in passato. Lo rivela Sky Sport