Parma, Faggiano dopo il rinnovo: "Mi sento uno di famiglia"

© foto di Federico Gaetano

"Sono contento per il rinnovo, il rapporto che c'è con la società è vero". In casa Parma parla il ds Daniele Faggiano, fresco di rinnovo di contratto fino al 2020: "Sono orgoglioso di rappresentare questa città e questi colori". Vogliamo tenerci ben stretta questa Serie A senza fare spese folli".

Sul percorso.

"Abbiamo fatto un percorso importante e tutti dobbiamo essere un unico blocco per mantenere quanto abbiamo raggiunto. Ho rinnovato di un altro anno perché non voglio avere rapporti lunghi. Mi sento uno di famiglia e preferisco fare tutto piano piano. Sono molto legato a questa società, conta tanto la parola e c'era già un accordo tacito tra di noi. Mi tengo stretto questo contratto ma mi tengo stretto il Parma, stiamo cercando di riportare il Parma dove merita. C'è tanto ancora da fare, è un punto di partenza".

Obiettivi e mercato.

"Siamo il Parma, ma non dimentichiamoci che arriviamo dalla B e non va dimenticato tutto il percorso realizzato in questi anni. Dobbiamo salvarci, è questo il nostro obiettivo. Non parliamo di mercato, mancano 7 partite alla fine del girone d'andata e può cambiare tutto. Vogliamo confermarci in Serie A e poi piano piano gettare le basi per fare bene. Dobbiamo essere equilibrati, come Società e come squadra. Abbiamo 17 punti ma dobbiamo continuare, passo dopo passo. In Serie A ogni punto è importante. La squadra è sempre stata viva, sin dal ritiro. Siamo motivati".