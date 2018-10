Parma, Faggiano: "Gervinho ragazzo positivo, non è qui per i soldi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato brevemente di diversi argomenti. Questo il succo delle dichiarazioni pronunciate dal dirigente dei crociati: "D'Aversa non paga lo scotto della Serie A, non è un allenatore pubblicizzato e da un certo punto di vista è meglio così. Noi ora pensiamo alla salvezza, è il nostro obiettivo. Gervinho? E' un ragazzo molto positivo: è venuto qui con lo spirito giusto, non per i soldi, e lo sta dimostrando sul campo. Cassano? Fortissimo, ma avevamo altre idee e altri progetti. La squadra più forte? Noi abbiamo affrontato Juventus, Inter e Napoli. Non ho dubbi, penso che i bianconeri siano i più forti, la loro competitività è ai massimi livelli".