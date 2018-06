Parma, Faggiano: "Hetemaj piace. Antonelli e Santon? Ottimi giocatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a ParmaLive.com, il ds Daniele Faggiano ha parlato anche di Perparim Hetemaj. "E' un ottimo giocatore, in scadenza. Stiamo vedendo. Non è che devo fare la squadra tutta domani o per il ritiro. In Serie A devo aspettare, perché gli ingaggi sono diversi e io ho pure della gente da far uscire. Antonelli e Santon? Sono nomi di giocatori interessanti. Non ho fatto sondaggi nello specifico: col Milan non mi sono ancora visto, anche perché il direttore è fuori. Non so se il rossonero sia in uscita".