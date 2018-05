© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Io ho un contratto, se non mi cacciano non è un problema. Ma non è una domanda da porsi, vado d'accordo con tutte le componenti della società. A volte sono un po' burbero ma tutto ciò che faccio è solo per l'interesse della squadra e, di conseguenza, della città. Le basi ci sono, le abbiamo costruite già prima, non si possono tirar su tutte in una volta, sarebbe un problema. E quelle più importanti sono quelle societarie". Così il ds Daniele Faggiano commenta con un pizzico di ironia a TV Parma il proprio futuro, sempre più a tinte gialloblù viste le parole di grande apertura alla piazza.